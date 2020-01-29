На Тернопільщині шахраї вкрали гроші на лікування обгорілих дітей

Поліція Тернопільській області розшукує шахраїв, які вкрали гроші, зібрані небайдужими на лікування обпалених дітей.

Як повідомила пресслужба МВС, кошти на лікування надходили на картку матері місцевого хлопця.

Їй зателефонував невідомий і представився працівником банку, заявивши, що на карту надходять великі суми, які "не вміщаються в електронному гаманці".

Зробивши ряд дій, на які погодилася жінка, гроші зникли з карти. Мати звернулася в поліцію через півтори доби, коли зрозуміла, що її ошукали.

На Тернопільщині вкрали гроші на лікування обгорілих дітей Нацполіція

Як писав OBOZREVATEL, в селі Угринів на Тернопільщині на початку січня стався потужний вибух в клубі, в результаті чого було травмовано 8 осіб. Всі постраждалі – діти у віці від 12 до 17 років, які прийшли на репетицію різдвяного вертепу.

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