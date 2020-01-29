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29 січня • оновлено в 20:29
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На Тернопільщині шахраї вкрали гроші на лікування обгорілих дітей

1.2т
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Поліція Тернопільській області розшукує шахраїв, які вкрали гроші, зібрані небайдужими на лікування обпалених дітей.

Як повідомила пресслужба МВС, кошти на лікування надходили на картку матері місцевого хлопця.

Їй зателефонував невідомий і представився працівником банку, заявивши, що на карту надходять великі суми, які "не вміщаються в електронному гаманці".

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Зробивши ряд дій, на які погодилася жінка, гроші зникли з карти. Мати звернулася в поліцію через півтори доби, коли зрозуміла, що її ошукали.

На Тернопільщині вкрали гроші на лікування обгорілих дітей

На Тернопільщині вкрали гроші на лікування обгорілих дітей

Нацполіція

Як писав OBOZREVATEL, в селі Угринів на Тернопільщині на початку січня стався потужний вибух в клубі, в результаті чого було травмовано 8 осіб. Всі постраждалі – діти у віці від 12 до 17 років, які прийшли на репетицію різдвяного вертепу.

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Автор
Кирило Лютий
Місце
Україна Тернопіль
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