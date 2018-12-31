На Тернопільщині на новорічному святі померла дівчинка: що сталося

В одному з навчальних закладів у Тернопольській області померла 11-річна дівчинка.

Інцидент трапився у школі №1 в селі Бариш Бучацького району, повідомив відділ комунікації поліції Тернопільської області на офіційному сайті.

Під час новорічного ранку школярка раптово знепритомніла.

Очевидці намагалися привести її до тями, але нічого не вдалося. Медики, які приїхали на виклик, константували смерть дитини.

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За попередньою інформацією, причиною смерті є гостра серцева-судина недостатність, стеноз нетрального клапана.

Дані про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Ілюстрація Ракурс

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