На Тернопільщині 15-річна дівчинка померла після випадання з маршрутки. Фото

У Тернопільській області з переповненого автобуса на дорогу випала 15-річна Наталія Цар і, вдарившись головою об асфальт, незабаром померла.

Як повідомляє "Експрес", подія трапилася між населеними пунктами Колодіївка і Скалат, коли дівчина поверталася з навчання в рідне село Криве.

"По дорозі колесо автобуса потрапило в яму. Дівчина випала з автобуса, вдарилася головою. На місце події виїжджала слідчо-оперативна група і бригада "швидкої допомоги". Постраждалу госпіталізували, але врятувати їй життя не вдалося", – повідомив глава відділу комунікації обласного управління поліції Сергій Крета.

Але студентка померла по дорозі в лікарню. Медики повідомили, що смерть викликана перелом шийних хребців.

"Люди, які їхали з Наталею в автобусі, кажуть, що транспорт був переповнений", – зазначила т. в.о. голови Скалатської ОТГ Софія Магмет.

Як виявилося, Наталя була єдиною дитиною в сім'ї.

"Влітку закінчила школу і поступила в кооперативний коледж. Це була розумна, спокійна, вихована дівчинка. Для села це велика трагедія. Ми всі вражені тим, що сталося", – поділився староста села Криве Оксана Валійон.

Переповнена маршрутка zik.ua

"Наталя вчилася на спеціальності туризм. Вона була дуже гарна, привітна. Всі її дуже любили", – додала односельчанка Іванка.

Після похорону дівчини місцеві жителі перекрили трасу неподалік від аеропорту Тернополя, вимагаючи від влади провести ремонт аварійної ділянки дороги, де загинула Цар.

"Ми почули вимоги пікетувальників. Я гарантував людям, що підрядна організація приступить до ремонту", – запевнив головний інженер Служби автомобільних доріг в Тернопільській області Юрій Ходаковський.

При цьому протестуючі відзначили, що якщо їхні вимоги не виконають, то вони перекриють чотири міжнародні траси.

Люди перекрили трасу Еспресо

Поліція внесла подія в Реєстр досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження).

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тернопільській області сталася жахлива аварія за участю легкового автомобіля і мотоцикла. На місці загинули багатодітні батько і мати.

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