На "Тедіс" очі закрили: Кауфман відсудив в України елітний комплекс у центрі Одеси

Незважаючи на те, що ім'я олігарха Бориса Кауфмана фігурувало в скандалах, пов'язаних із банкрутством банку "Михайлівський", "Платинум Банку" і багатомільярдними податковими махінаціями тютюнової компанії "Мегаполіс-Україна" ("Тедіс Україна"), йому вдалося відсудити в України величезний санаторний комплекс на 11 тис. кв. м у центрі Одеси.

Зауважимо, що держава при цьому виплачує мільярди гривень компенсацій вкладникам "Платинум Банку", який луснув, із бюджтених коштів, зазначається у блозі представника проекту Politicus Vulgaris Сергія Лямця, опублікованому на OBOZREVATEL.

Він нагадав, що Кауфман намагався за безцінь викупити активи "Михайлівського" напередодні його краху, щоб привласнити їх собі і таким чином врятувати свій "Платинум Банк". Однак олігархові не вдалося провернути хитру схему, і "Платинум" також спіткала доля банкрута. Але це не призвело до хоч якоїсь відповідальності Кауфмана перед ошуканими вкладниками, частковий розрахунок із якими ліг на плечі державної казни.

Аналогічна ситуація повторилася і з його тютюновою імперією, розслідування щодо якої закінчилося тим, що держава спробувала стягнути з "Мегаполісу" на свою користь сотні мільйонів гривень, але так і не змогла цього зробити.

Після стількох випадків безкарності Кауфман пішов на безпрецедентний крок і вирішив нахабно відібрати у держави величезний нерухомий актив, керуючись купленими рішеннями судів.

"Мій кумир, на щастя, народився бізнесменом. Навіть втративши "Платинум" і віддавши "Мегаполіс", він зумів зберегти самовладання і витримку. Подібно птахові феніксу, він зумів знайти золоту формулу успіху. Вона полягала в умінні співпрацювати з українськими судами. Так, через півтора року після краху "Платинума" Кауфман зумів завдати державі удар у відповідь. Через найчесніший і непідкупний Верховний суд він зумів відбити у Фонду гарантування цінний санаторій "Молдова", розташований в елітному курортно-психологічному куточку Одеси. Дуже яскраво зазначив Борис Кауфман другу річницю обшуків. За допомогою небайдужих співробітників зі сфери Міністерства юстиції, він зумів відібрати у держави непримітну будівлю на 11 тис. кв. м, розташовану в парку одразу за Одеською облдержадміністрацією за адресою проспект Шевченка, 4а", — із сарказмом зазначає Лямець.

Він додав, що вибір Кауфмана припав на цей ласий шматок землі курортного міста у зв'язку з тим, що саме в будівлі на проспекті Шевченка, 4а колись розташовувався офіс "Платинум Банку". Цинізм ситуації посилюється ще й тим, підкреслює блогер, що Кауфман як і раніше винен бізнесу і рядовим вкладникам 7 млрд грн, а державі — 4,7 млрд грн, які вона виплатила за депозитами його фінустанови, що луснула.

"На жаль, свої витрати держава не компенсує ніколи. Від продажу майна, яке залишилося після рятувальної операції Кауфмана, залишилося майна від сили на два мільярди. Виходить, це мій кумир вкрав ці гроші?" — підсумував риторичним питанням Лямець.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у червні голова АМКУ Юрій Терентьєв заявив, що Верховний Суд України підтвердив необхідність сплати найбільшим дистриб'ютором цигарок "Тедіс Україна" 431 млн грн штрафу, накладеного регулятором.