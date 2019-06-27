На Сумщині жорстоко побили ексмера Конотопа: фото 18+

У ніч на 27 червня невідомі напали на ексмера Конотопа, кандидата-самовисуванця на позачергових парламентських виборах у 160 виборчому окрузі Артема Семеніхіна і жорстоко побили.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Сумської області, подія сталася приблизно о першій годині ночі, коли чоловік повертався додому.

"Постраждалого доставили в лікарню. Зараз він перебуває у реанімаційному відділенні", — йдеться в повідомленні.

Артем Семеніхін Антикор

Артем Семеніхін Facebook Марини Божок

Для з'ясування обставин на місце події виїхали керівництво обласного главку поліції, міського відділу поліції, посилена слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія Слідчого управління облуправління поліції, кінологічна служба.

Поліцейські кваліфікували подію як "замах на вбивство" і вже відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

Радник міського голови в Конотопській міській раді Марина Божок звинувачує у побитті Семеніхіна нардепа Ігоря Молотка.

"Розумію всі політичні перегони, але коли народний депутат, у цьому випадку Ігор Молоток, починає переходити в такий спосіб межу — це вже крайнє, що може зробити "людина". Вчора стало відомо, що Артем Семеніхін самовисувається нардепом у 160 окрузі. Артем має всі шанси ним стати! Думаю, що саме це й викликало таку звірячу реакцію Ігоря Молотка", — написала вона у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Вінниці поліцейські жорстоко побили активіста партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка. Чоловік отримав численні переломи черепа.

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