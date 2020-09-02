На Сумщині поліцейський через маски погрожував пістолетом жінкам з дітьми. Відео

Борис Бондар Розслідування 00:01, 3.09.2020 Оновлено: 00:02, 3.09.2020

У Сумській області в Путивлі патрульний поліцейський погрожував пістолетом жінкам з дітьми, які зайшли в магазин без масок.

Про це повідомило ГО "Стоп корупції" в Facebook. По дорозі в наметове містечко туристки зайшли до магазину без масок.

Після зауваження продавщиці вони повернулися до машини і зайшли повторно вже в засобах захисту. На місці були поліцейські, які провели з ними бесіду.

"Через півтори години ті ж правоохоронці спіймали жінок на вулиці і зажадали підписати протокол про адміністративне правопорушення, наголошуючи на необхідності йти до відділення", – сказано в повідомленні.

Жінки сіли в машину, щоб взяти документи, але потім вирішили поїхати.

Поліцейські спробували не дати машині від'їхати, а один з них направив пістолет на лобове скло, змусивши жінок вийти.

На відео можна почути, як одна з них заспокоює дитину, яка плаче.

Було складено адмінпротокол. Жінкам загрожує до 17 тисяч гривень штрафу.

Жінки зайшли в магазин без захисних масок.
Facebook ГО "Стоп корупції"
Поліцейські хотіли скласти адмінпротокол на порушниць.
Facebook ГО "Стоп корупції"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Києві на вулиці Хрещатик інспектор патрульної поліції розбив скло автомобіля, в якому перебувала сімейна пара. Неадекватну поведінку поліцейського зафіксував відеореєстратор.

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