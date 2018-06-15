На Сумщині перекинувся рейсовий автобус: постраждали 8 осіб

У Сумській області маршрутний автобус потрапив у ДТП, в результаті якої постраждало вісім пасажирів, серед яких був 13-річний підліток.

"Подія сталась сьогодні, о 13.28, біля села Реви Недригайлівського району. Там перекинувся маршрутний автобус "Суми-Ромни", в результаті чого постраждало восьмеро пасажирів, серед яких - 13-річний хлопець. Поліція відкрила кримінальне провадження, на місці події працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції", -повідомила прес-служба поліції в Facebook.

ДТП на Сумщині 0542.ua

За словами начальника місцевого відділення поліції Костянтина Заїки, 57-річний водій БАЗу не впорався з керуванням, і автобус перекинувся на лівий бік.

ДТП на Сумщині 0542.ua

"Двоє потерпілих пасажирів госпіталізовані і знаходяться у Недригайлівській ЦРЛ. Підліток доправлений до Сумської обласної дитячої лікарні. Ще п'ятеро звернулись за медичною допомогою пізніше", - підкреслив він.

ДТП на Сумщині 0542.ua

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, в рамках якого призначено низку експертиз, за результатами яких будуть остаточно встановлені причини ДТП.

ДТП на Сумщині 0542.ua

ДТП на Сумщині 0542.ua

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