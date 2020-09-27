На Сумщині "накрили" схеми з мільйонною контрабандою з Росії. Фото та відео

На Сумщині прикордонники та СБУ розкрили дві контрабандних схеми на 3 млн гривень із незаконним переміщенням товарів через українсько-російський кордон.

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, 26 вересня прикордонники Сумського загону та співробітники Служби безпеки зупинили дві машини на ділянці відділу "Краснопілля" поблизу кордону (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Toyota Prado української реєстрації і вантажна ГАЗель без реєстраційних знаків незаконно перетнули кордон із території Росії, щоб перемістити товари в Україну. Обома автомобілями управляли чоловіки, громадяни України.

У кузові ГАЗелі виявили 24 контейнери з червоною ікрою загальною вагою близько 600 кг, мішки з жіночими хустками, майже сотню коробок із художньою літературою, а також 60 флаконів із косметичними засобами. Під час перевірки Toyota були виявлені ознаки заміни ідентифікаційного номера кузова.

Контрабандні товари. dpsu.gov.ua

Хустки, які привезли з РФ. dpsu.gov.ua

За незаконний перетин державного кордону України та порушення прикордонного режиму на обох правопорушників складено адміністративні матеріали за статтями 202 і 204-1 КУпАП. Поліції направлено повідомлення про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 290 "Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу" УК.

Автомобілі разом із вантажем, попередня сума якого склала близько 2 мільйонів гривень, доставлені до прикордонного підрозділу та будуть передані працівникам митної служби.

Вантажний автомобіль, який зупинили на кордоні. dpsu.gov.ua

Під час реалізації іншої інформації про можливу протиправну діяльність, прикордонний патруль неподалік від кордону з РФ у районі населеного пункту Гаврилова Слобода виявив 34 коробки з товарами російського походження. У 29 коробках знаходилися різні косметичні засоби, а в інших чотирьох – тютюнова суміш для кальяну.

Попередньо, виявлені товари також були незаконно переміщені з території РФ в Україну.

Вантаж, орієнтовна сума оцінки якого склала близько 1 мільйона гривень, доставлений до прикордонного підрозділу. Його повинні передати до Державної фіскальної служби.

Зловмисники, причетні до скоєння протиправної діяльності, встановлюються.

Загальна сума контрабанди склала близько 3 млн гривень. dpsu.gov.ua

Товари незаконно ввозили в Україну з Росії. dpsu.gov.ua

Прикордонники вилучили контрабанду. dpsu.gov.ua

Ящики з незаконно ввезеним товаром. dpsu.gov.ua

Фото з місця інциденту. dpsu.gov.ua

Прикордонники передадуть контрабанду в ДФС. dpsu.gov.ua

Слідчі дії тривають. dpsu.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Одесі СБУ попередила контрабанду понад 100 кг кокаїну з Південної Америки. Нелегальний вантаж прибув у Морський торговельний порт "Южний" у контейнері з бананами.