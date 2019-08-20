На Сумщині готували вибух на фестивалі "Кварталу 95": всі подробиці

У Сумській області місцевий житель готував криваві провокації на масових заходах з нагоди Дня Незалежності України та Дня прапора.

19-річний сумчанин планував підірвати боєприпаси в місцях масового зібрання людей, повідомили на сторінці Служби безпеки України у Facebook. Відомо, що хлопець входить до складу радикальної групи молоді та готував підрив разом зі спільниками.

"Вилучено гранату Ф-1, боєприпаси і вибухові речовини. Слідство перевіряє версію щодо підготовки провокацій під час масових заходів, зокрема у культових приміщеннях", – уточнили в СБУ.

Під час обшуку знайшли вибухівку Facebook СБУ

Граната Ф-1 Facebook СБУ

Вибух готували на урочистих заходах Facebook СБУ

У спецслужбі зазначили, що, за попередніми даними, вибух планували на урочистостях з нагоди Дня прапора України та на проведенні концерту KVARTAL-FEST.

Згідно з інформацією на сторінці заходу в соцмережі, концерт повинен пройти в селищі Підпригори 23 серпня.

Як писав OBOZREVATEL, в червні в Запоріжжі планувався масштабний теракт в людному місці. Замовником злочину було "МГБ ДНР", виконавець – житель Донецької області.

Він збирався сховав вибухівку в сміттєвий бак біля дитячого майданчика.

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