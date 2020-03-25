На Сумщині чоловік збрехав поліції, порушив карантин та влаштувався таксистом

У Шостці, Сумська область, чоловік приїхав з Німеччини і, порушивши умови карантину, пішов працювати таксистом.

Як говориться в сюжеті "ТСН", 50-річний українець підписав документ, що зобов'язується два тижні провести в самоізоляції.

Проте поліція виявила порушника на міському вокзалі. За його словами, він пасажирів не перевозив. Чоловікові поки не виписували штраф, проводиться перевірка.

Коронавірус в Україні

"Коли його привозили сюди, давав підписку, що буде сидіти два тижні в квартирі. Я попереджаю всіх, хто приїхав з-за кордону: хворіли ви там, не хворіли, спілкувалися, не спілкувалися. Приїхали – сидите спокійно вдома!" – завив міський голова Шостки Микола Нога.

Тепер стан здоров'я та місцезнаходження порушника по кілька разів на день контролюватимуть медики.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Сумській області ввели карантин через коронавируса.

Раніше на Сумщині склали 32 адміністративних протоколи та почали одне кримінальне провадження за фактом порушення карантину.

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