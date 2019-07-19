На суддів у справі Куницького тиснули: опубліковані докази

Суддя Шостого апеляційного адміністративного суду Любов Губська надала Вищій раді правосуддя факти про тиск на неї в ході справи про оскарження рішення ЦВК про зняття з виборів кандидата Олександра Куницького в зв'язку з наявністю правопорушень.

Дані факти були викладені на офіційному сайті Вищої ради правосуддя. Так, Губська пише, що на її мобільний телефон прийшло кілька смс-повідомлень від третіх осіб. У них йшлося про заклики до прийняття певних рішень і надалі винагороду.

"Зміст отриманих мною смс-повідомлень дає підстави пов'язувати їх із розглядом справи і стверджувати, що надіслані повідомлення, в яких містяться заклики до прийняття конкретно певного рішення у справі не пізніше визначеного часу із зазначенням подальшого одержання неправомірної вигоди є втручанням в діяльність суддів і пропозицією надати неправомірну вигоду посадовій особі, за що передбачена кримінальна відповідальність", – уточнює Губська.

Александ Куницький

Суддя також розкрила суть повідомлень. Таким було перше: "Спасибі за допомогу. Ви прийняли правильне рішення. Проблем не буде. Андрій Миколайович все повинен передати. Як ми зрозуміли, оприлюднення сьогодні о 21.00. Рішення комісії треба за всяку ціну поламати. 50% від спасибі передасть керівник сьогодні. А половину завтра".

"Іншим колегам ми передамо окремо. Зараз інші тенденції. Треба всім, у кого були важкі часи, допомагати і давати можливість балотуватися. Цей Саша хоч і ізраїльтянин, але хлопець хороший", – йдеться в другому повідомленні.

У зв'язку з цим Губська просить Вищу раду правосуддя відреагувати на факти втручання в діяльність судді відповідно до законодавства.

Про подібний тиск також повідомив суддя Анатолій Степанюк, пише "Судовий репортер". Йому, як і Губській, прийшли смс-повідомлення.

"На мій особистий номер з невідомого мені номера телефону о 18:38, 18:38 та 18:47 надійшли три смс-повідомлення однакового змісту, в яких містилися відомості із вдячністю заприйняте рішення на користь "ізраїльтянина", необхідність проголошення судового рішення не пізніше 21:00 і твердження про наступне надання "премії" в обумовленому розмірі", – написав у своєму зверненні Степанюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Касаційний адміністративний суд в складі Верховного суду України залишив у силі рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про скасування постанови ЦВК про зняття з виборів до Верховної Ради кандидата від партії "Слуга народу" Олександра Куницького.

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