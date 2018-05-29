На сцені в червоних труселях: знайшлося цікаве відео з екс-охоронцем "Мотороли"

У мережі знайшлося архівне відео з охоронцем ліквідованого терориста "ДНР" ватажка банди "Спарта" Арсена Павлова ( "Мотороли") Євгеном Листопадом, який вже більше двох років служить на стороні ВСУ перебуваючи на передовій на Донбасі.

Відео датоване 2013 роком. На ньому Листопад, який відрізняється спортивною фігурою, демонструє її на сцені. Екс-охоронець "Мотороли" вдягнений тільки нижню білизну червоного кольору. На плечі видніється татуювання, схожа на символ нацистської Німеччини - орла.

Як повідомляв OBOZREVATEL , журналісти знайшли Євгена Листопада на позиціях ЗСУ в районі Горлівки. Чоловік нібито розчарувався, покаявся і тепер виправляє помилки минулого. Держава пробачила і навіть довірила йому зброю