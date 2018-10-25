МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

На спідометрі 250: власник популярного українського магазину потрапив у скандал

11тЧитати матеріал російською

Головний виконавчий директор інтернет-магазину Stylus.ua Андрій Карпюк потрапив у скандал через фото в соцмережі.

Як пише "Київ Оперативний", на сторінці Карпюка у Facebook було оприлюднено знімок, зроблений із переднього сидіння машини. При цьому спідометр показував, що авто рухається по вулиці зі швидкістю 250 км/год.

"Буду сумувати за сухим асфальтом. Ненавиджу осінь", - підписав фотографію власник магазину. Наступного дня ця публікація зникла із соцмережі.

Новини
КамАЗ розбив 20 авто: з'явилася схема масштабної ДТП у Києві

Андрій Карпюк

Андрій Карпюк

Facebook

Пост на сторінці Карпюка

Пост на сторінці Карпюка

kyivoperativ.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Карпюк уже засвітився в масштабному скандалі. Він погрожував та накинувся з кулаками на клієнта, який поскаржився, що йому продали крадену електронну книгу Amazon Kindle.

Місце
Україна
Об'єкти
скандалифотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
73
3
Смішно
0
Цікаво
14
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги