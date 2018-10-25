На спідометрі 250: власник популярного українського магазину потрапив у скандал

Головний виконавчий директор інтернет-магазину Stylus.ua Андрій Карпюк потрапив у скандал через фото в соцмережі.

Як пише "Київ Оперативний", на сторінці Карпюка у Facebook було оприлюднено знімок, зроблений із переднього сидіння машини. При цьому спідометр показував, що авто рухається по вулиці зі швидкістю 250 км/год.

"Буду сумувати за сухим асфальтом. Ненавиджу осінь", - підписав фотографію власник магазину. Наступного дня ця публікація зникла із соцмережі.

Андрій Карпюк Facebook

Пост на сторінці Карпюка kyivoperativ.info

Як писав OBOZREVATEL, раніше Андрій Карпюк уже засвітився в масштабному скандалі. Він погрожував та накинувся з кулаками на клієнта, який поскаржився, що йому продали крадену електронну книгу Amazon Kindle.