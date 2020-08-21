На шахті Львівщини загинув 35-річний гірник: деталі трагедії

У місті Червоноград Львівської області на шахті "Червоноградська" 20 серпня загинув 35-річний гірник.

Про трагедію повідомили його колеги у Facebook-спільноті "Шахтарі Червонограда". Деталі також розповіли члени профспілки, передає ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, нещасний випадок трапився, коли працівник вугледобувного підприємства (ДП "Львіввугілля") Олександр Лукаш перебував на пересипі конвеєрних стрічок. Ймовірно, його затиснуло між ними – він отримав несумісні з життям травми.

"Врятувати життя члена великої родини Незалежної профспілки гірників України не вдалося. Слова співчуття близьким і рідним нашого побратима", – підкреслили колеги загиблого гірника.

Зазначається, що деталі трагедії встановлюються. Водночас слідчі вже розслідують справу як порушення правил безпеки під час небезпечних робіт.

Повідомлення про смерть гірника (Facebook "Шахтарі Червонограда")

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Донецькій області на шахті відбулося обвалення породи, внаслідок чого загинув гірник. Трагедія трапилася 7 липня в Мирнограді під час виконання підземних робіт.

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