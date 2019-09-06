Сказав, що він каратель! З'явилися подробиці зґвалтування дівчини водієм BlaBlaCar

У Черкаській області 51-річний водій сервісу BlaBlaCar по-звірячому зґвалтував 26-річну дівчину. Спробувавши напоїти свою жертву, чоловік підсипав їй у каву снодійне, а потім вивіз до лісу і насильно вступив із нею у статевий акт.

Дівчина одразу ж написала заяву в поліцію, пройшла медичне обстеження і принесла речові докази. Але з якихось дивних причин правоохоронці не спішили розслідувати справу.

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Забрав останні 500 гривень

Коли Оля розповідає подробиці того, що з нею трапилося, її голос тремтить, а сама вона як стиснута пружина. "Мені було страшно, я думала тільки про одне, щоб він мене не вбив", — крізь сльози говорить дівчина.

Ольга поверталася з Одеси 30 серпня. Знайшла на відомому сайті попутників BlaBlaCar водія, який їхав до Черкас. 51-річний Олександр Андрієнко, принаймні так він представився, декілька разів змінював час відправлення.

На сайті було зазначено час — три години дня. Однак, коли дівчина зв'язалася з водієм, він переніс виїзд на 10-ту ранку, потім на 12 годин. Сідаючи в автомобіль, Оля як завжди сфотографувала номер авто і передала своєму хлопцеві, про всяк випадок.

Той самий водій Facebook Анастасії Ліпінської

Facebook Анастасії Ліпінської

"Коли ми вже виїхали на трасу, йому зателефонував чоловік, який теж мав їхати з нами. Він думав, що відправлення о 15-ій годині. Водій почав кричати на нього матом, обізвав "євреєм обрізаним", заявив, що відвезе його тільки за 800 гривень. Мене це насторожило", — згадує Ольга.

Коли вона стала уточнювати ціну поїздки, то водій заявив, що безкоштовно нікого не возить. "Я й не збиралася їхати безкоштовно, але ціна була 380 грн! Чоловік заявив, що сервіс не дозволяє виставляти ціну вище 405 грн. Запитав, скільки є. У мене були останні 500 грн. Він їх у мене забрав, і я залишилася без грошей, навіть без води", — каже дівчина.

"Месія" і чистильник землі

Під час поїздки зав'язалася розмова. Чоловік почав говорити якісь дивні речі. На запитання чим займається, подумавши, заявив, що він "чистильник землі". Сказав, що служив в Афганістані. А далі взагалі повідав, що йому приснився сон, після якого він зрозумів, що він "месія".

Сідаючи в авто, Оля сфотографувала його Facebook Анастасії Ліпінської

"Потім говорив, що він каратель, карає якихось людей. Збирає козаків в останній бій, і що він вища раса. Я подумала, що дивна людина, але мало які бувають, бігти з авто у мене думки не було", — каже дівчина.

На заправці водій купив Ользі кави. Смак напою видався дивним, гірчив, але не як зазвичай. Але водій запевнив, що просто продавець домішав туди різних смакових добавок.

"Через півгодини мене почало хилити в сон, просто злипалися очі. Такого зі мною ніколи не було, я взагалі в транспорті не сплю, навіть поїзди не люблю через це, тому що не можу заснути. А тут просто така сонливість навалилася".

На заправці водій купив лате дівчині, після цього Олю стало хилити в сон Facebook Анастасії Ліпінської

Заманив у Моринці та показував кладовище

Трохи пізніше чоловік заявив, що йому потрібно заїхати в село Моринці, забрати люльки (трубки) у якогось відомого гончара Кості. "Я обурилася, що мені потрібно їхати додому. Він заспокоїв, що це всього на 20 хвилин. Але заїхавши в Моринці, він став показувати якісь млини, кладовище. Говорив, що це його земля, все тут його, і всіх він знає, ніхто і ніколи його тут не здасть", — розповідає дівчина.

Пізніше водій попросив Олю вийти з автомобіля і повів на екскурсію дубовим гаєм, дорогою розповідаючи, що тут є дуб Тараса Шевченка.

В'їзд у Моринці ukrainiantour

І тут уже водій випив пляшку пива, потім почав готувати багаття. "Мені стало не по собі, кажу, ви ж сказали на 20 хвилин, нам же їхати треба. Він у відповідь запевнив, що Костя затримується на годину-півтори і потрібно почекати. А він хоче їсти. Мені нічого не залишалося, як чекати. Навколо нікого не було, вже насувався вечір, і в цьому районі зв'язок на телефоні зник. Хоча мій хлопець, якому я всю дорогу повідомляла, що відбувається, все-таки додзвонився водію.

Той сказав, що нічого зі мною не трапиться, говорив, ви ще на моєму весіллі погуляєте. У мене трохи відлягло від серця, подумала, що накрутила себе, просто це дуже дивна людина", — згадує дівчина.

Дістав горілку і випив декілька склянок

А далі події почали розвиватися ще дивніше. Водій дістав пляшку горілки і випив декілька склянок. На обурення дівчини, що їм же їхати, як же він буде п'яним за кермом, чоловік почав нести марення. Потім подзвонив гончар Костя, який сказав, що замовлення на трубки зовсім не готове. Водій намагався напроситися до нього в гості, але той категорично відмовив.

Оля шляхом намагалася повідомляти своєму хлопцю, де вона перебуває Facebook Анастасії Ліпінської

"Водій казав, що він із Криму, пропонував звозити туди. Потім заявив, що якщо я не буду з ним, то місця мені на цій землі не буде. Говорив, що він жив у Приморську (РФ) і там у нього була фотолабораторія, яка приносила тисячу доларів у день. Я потім погуглита, дійсно був такий фотограф Олександр Андрієнко в Приморську. Він це чи ні — не знаю. І ще він дуже турбувався, щоб не залишити за собою сміття, все потрібно було прибрати або спалити", — продовжила дівчина.

Коли спробувала чинити опір, він схопив мене за волосся

А далі водій вирішив подрімати. Тоді Оля спробувала піти. Однак, пройшовши стежкою, зрозуміла, що ризикує заблукати серед ночі в лісі. "Я йшла стежкою, а навколо ліс, нікого і суцільна темрява. Довелося майже на дотик повернутися і розбудити цього водія. А коли він прокинувся, одразу ж почав хапати мене за ноги", — зі сльозами говорить дівчина.

Їй вдалося вирватися. Вони зібрали речі і поїхали. "Уже в авто він почав дуже наполегливо хапати мене за руки, вимагати, щоб я дала йому руку. Я відмовилася, тоді він запропонував пересісти на заднє сидіння, щоб я поспала. Я пересіла від нього подалі, але він і туди діставав своїми руками.

Я повернулася до нього спиною і притиснулася до спинки сидіння, намагаючись зв'язатися зі своїм хлопцем. Хвилин через десять відчула, що автомобіль з'їхав з дороги в ліс. Тоді водій зупинився, відчинив задні двері і зажадав, щоб я роздягалася. Я відчувала на спині щось холодне, ніж це був чи ні, не знаю. Коли спробувала чинити опір, він схопив мене за волосся і став тягнути. Я думала тільки про те, щоб залишитися живою. Навколо було темно, і тільки чорна зорана земля, мабуть це було якесь поле", — плаче Оля.

Село Моринці біля якого трапився злочин 1ua.com.ua

У поліції не поспішають розслідувати

Повернувшись до Черкас, вранці в суботу дівчина відправилася в поліцію. "Був вихідний, там людей було мало. Вони мене відправили на експертизу. На СНІД кров я пішла здавати сама, ніхто в поліції направлення не дав. Запитала, чи треба принести одяг. Мені сказали, навіщо, склади в пакет, ми скажемо, коли знадобиться", — розповідає дівчина.

Тільки в середу, на п'ятий день, за словами Ольги, їй вдалося привезти одяг і написати заяву. Весь цей час слідчий намагався уникати з нею зустрічей, говорив, що зайнятий на чергуванні. "Тільки після того як один із поліцейських, капітан, побачив все це і накричав на них, чому вони нічого не роблять, слідчий став повільно записувати мою адресу, а телефон так і не взяв. У перший же день я передала їм всі дані цього водія, вони його встановили.

Але досі навіть не допитали. Кажуть, мовляв, доказів немає. Звичайно, за тиждень він все знищив. Вони з ним зідзвонювалися і попросили його приїхати для здачі аналізів, а він сказав їм, щоб вони приїжджали самі. Ось і все на цьому", — говорить вона.

У пресслужбі поліції Черкаської області запевняють, що постраждала звернулася в суботу, а були вихідні, потім настав понеділок, речі були прийняті у вівторок. "Справі ще немає тижня. Підготовлено клопотання щодо проведення експертизи. Її проводять незалежні органи, коли будуть готові результати, тоді й працюватимуть далі. Місцеперебування водія встановлено. Зараз йдуть слідчі дії", — відповіли в там. Правда, не змогли уточнити, чи допитаний підозрюваний.

Уже не вперше намагається заманити в Моринці

Ольга з подругою з'ясували, що Олександр живе в місті Золотоноша в приватному будинку. Коли історію про зґвалтування вони виклали в соцмережу, тому що поліція не вживала ніяких заходів, то одна з користувачок написала, що недавно цей чоловік її підвозив до Києва.

"Схожий водій 2 вересня підвозив мене до Києва. Теж розповідав, що посланник Божий, із Золотоноші, Криму і Владивостока, плів усяку нісенітницю, ледве доїхала", — написала жінка.

Також на зв'язок вийшла інша свідок. "Цей чоловік віз нас в Одесу з 23 на 24 серпня. В авто була я зі своїм хлопцем і сестрою. Він постійно чіплявся до моєї сестри, намагався намовити мого хлопця, щоб ми кудись заїхали. І теж пропонував заїхати в ці Моринці, погуляти з наметами. По дорозі він так само пив горілку і плів нісенітницю про те, що він месія, обранець Божий.

Говорив, що чистильник і буде вбивати тих, хто кидає недопалки. Розповідав про якісь свої зв'язки з поліцією. Ми були дуже налякані, підтакували йому. І він теж заварював нам якийсь чай, але ми відмовилися його пити, тому що це було небезпечно", — розповіла Оля Вовк.

Хлопці зв'язалися з батьками, й ті вже стали самі дзвонити водію і попереджати, що вони його зараз знайдуть. Можливо, тільки це допомогло хлопцям доїхати до Одеси.

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