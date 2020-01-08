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8 січня • оновлено в 10:49
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На Різдво терористи на Донбасі пішли на підлість: гриміли постріли

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За минулу добу, 7 січня, російські окупаційні війська два рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі.

В результаті ворожого вогню втрат серед українських захисників немає, передає пресцентр штабу ООС. Відзначається, що ворог застосовував гранатомети різних систем та іншу стрілецьку зброю.

"Два обстріли зафіксовано по наших позиціях недалеко від населеного пункту Василівка, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", – йдеться в повідомленні.

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З початку доби, 8 січня терористи нових обстрілів не вчиняли.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 січня збройні формування Російської Федерації п'ять разів обстріляли позиції українських захисників в зоні проведення ООС на Донбасі, в результаті чого двоє військовослужбовців були поранені.

Також на окупованій території Луганської області було виявлено ворожу техніку, яка знаходиться там з порушенням "Мінських домовленостей".

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Теги
ООС Донбас
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Ильич Владимир, Так понимаю что подлость в том что потерь нет ???
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Хо Хол
Хо Хол
На рождество УПЦ МП. Пишите правильно. У чyбaтых рождество 25 декабря теперь.
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Наверное опять из Букa ???
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