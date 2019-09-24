На Рівненщині авто насмерть збило школяра: моторошні фото з місця ДТП

У селі Застав’я Рівненської області увечері 23 вересня водій авто збив 14-річного хлопця, який рухався проїзною частиною дороги. Дев'ятикласник від отриманих травм помер.

Як написала пресслужба обласної поліції, повідомлення про смертельну ДТП надійшло близько 21 години (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Так, 35-річний житель села Голишів, керуючи автомобілем "ВАЗ-2108", на вулиці Центральна наїхав на юного місцевого жителя, який рухався проїзною частиною. Хлопець помер від несумісних із життям травм.

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За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого, правоохоронці слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Водія затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його доправили в ізолятор тимчасового тримання. Вирішуватиметься питання про повідомлення йому підозри у вчиненні злочину.

Чоловік відмовився від проходження тесту на стан сп'яніння, однак, зі слів свідків, він був нетверезим.

У селі Застав’я Рівненської області увечері 23 вересня водій авто збив 14-річного хлопця Поліція Рівненської області

Дев'ятикласник від отриманих травм помер Поліція Рівненської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, на окружній дорозі у Броварах (Київська область) у вівторок, 24 вересня, трапилося кілька масштабних дорожньо-транспортих пригод за участю дев'яти автомобілів. Загинула людина.

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