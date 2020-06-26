На Рівненщині впіймали банду з награбованим бурштином на 2 млн гривень

На Рівненщині поліцейські вилучили 142 кілограми награбованого бурштину на суму два мільйони гривень, який злочинці готували на перепродаж за кордон.

Жителі Рокитнівського району організували придбання та зберігання каменів для подальшого перевезення в обхід встановлених митних правил, повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Незаконний видобуток бурштину Патрульна поліція України

"Учора, 25 червня, під час низки санкціонованих обшуків співробітники поліції вилучили 142 кілограми ретельно розфасованих каменів різної фракції. Загальна вартість вилученого бурштину-сирцю – два мільйони гривень", – йдеться в повідомленні.

Незаконний видобуток бурштину Патрульна поліція України

Наразі тривають слідчі дії і встановлюються всі особи, які можуть бути причетні до кримінального правопорушення.

Незаконний видобуток бурштину Патрульна поліція України

Незаконний видобуток бурштину Патрульна поліція України

Незаконний видобуток бурштину Патрульна поліція України

Незаконний видобуток бурштину Патрульна поліція України

Незаконний видобуток бурштину Патрульна поліція України

Раніше OBOZREVATEL писав, що на Рівненщині вилучили майже тонну награбованого бурштину на 30 млн.