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/Розслідування

На Рівненщині розбився військовий вертоліт: четверо загинули

6.6тЧитати матеріал російською

У ніч з 29 на 30 травня на Рівненщині біля села Сестрятин розбився вертоліт "Мі-8" авіації Сухопутних військ Збройних сил України. Зв'язок із вертольотом втратили о 23:27.

На момент трагедії він здійснював навчально-тренувальний політ. За попередньою інформацією, загинули четверо членів екіпажу, повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

Серед загиблих був командир 16-ї окремої бригади армійської авіації Сухопутних військ Збройних Сил України (місто Броди Львівської області).

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"Мі-8"

"Мі-8"

"ДТ"

На місці катастрофи працюють рятувальники і правоохоронці, також туди виїхала комісія із представників Міністерства оборони України, Генерального штабу та командування СВ ЗСУ.

Причини авіакатастрофи з'ясовуються. Керівництво Міністерства оборони, Генерального штабу та командування Сухопутних військ ЗС України висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким із приводу трагічної загибелі льотчиків.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У грудні 2018 року на Житомирщині розбився військовий літак Су-27. Тоді загинув льотчик.

  • 16 жовтня 2018 року у селі Уланів Вінницької області також зазнав катастрофи літак Су-27, обидва пілоти загинули. Трагедія трапилася під час міжнародних навчань "Чисте небо-2018". У результаті катастрофи загинув американський льотчик Сет Нерінг і заступник командира з авіації, заступник глави Повітряного військового командування "Схід" ЗСУ Іван Петренко.

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Місце
УкраїнаРівне
Тег
Збройні сили України
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Манакина Ирина
Манакина Ирина
Cпacи6o тому, ктo пoкaзaл мне пpекрaсный сaйт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁b2fiv5k Проcто пpoйдя проcтой oпроc пoлучила пoчти полyгодовyю зapплату)) Пoльзуйтecь, пoкa eщe ecть возможнoсть=)
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Базировался на Львовщине. Западенцы не люди. Так что жалеть там некого.
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Тамбовцев Олег
Тамбовцев Олег
Вертолёт жаль (((. Хохлов-не-а.
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