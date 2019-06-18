На Рівненщині розбилися два авто: є загиблі

У Рівненській області 18 червня трапилася смертельна аварія з двома легковими авто Ford і Volkswagen Passat. Загинули обидва водії, їхні пасажири були травмовані.
ДТП відбулася на дорозі Київ — Чоп біля села Колоденка, повідомили в прес-службі місцевої поліції.
На місці аварії тривалий час був ускладнений рух. На оприлюднених знімках видно, що одмн автомобіль після зіткнення вилетів у кювет.
Авто вилетіло з дороги
Поліція в Рівненській області
ДТП
Поліція в Рівненській області
Поліція встановлює всі деталі надзвичайної події.
Загинув водій
Поліція в Рівненській області
Аварія в Рівненській області
Поліція в Рівненській області
Як писав OBOZREVATEL, на трасі Київ — Одеса біля села Воробіївка (Великомихайлівський район Одеської області) трапилася ДТП із трьома загиблими. Водій Lexus не впорався з керуванням і врізався в припарковане на узбіччі авто.
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