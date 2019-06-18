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На Рівненщині розбилися два авто: є загиблі

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У Рівненській області 18 червня трапилася смертельна аварія з двома легковими авто Ford і Volkswagen Passat. Загинули обидва водії, їхні пасажири були травмовані.

ДТП відбулася на дорозі Київ — Чоп біля села Колоденка, повідомили в прес-службі місцевої поліції.

На місці аварії тривалий час був ускладнений рух. На оприлюднених знімках видно, що одмн автомобіль після зіткнення вилетів у кювет.

Авто вилетіло з дороги

Авто вилетіло з дороги

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Загинув водій

Загинув водій

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Аварія в Рівненській області

Аварія в Рівненській області

Поліція в Рівненській області

Як писав OBOZREVATEL, на трасі Київ — Одеса біля села Воробіївка (Великомихайлівський район Одеської області) трапилася ДТП із трьома загиблими. Водій Lexus не впорався з керуванням і врізався в припарковане на узбіччі авто.

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Місце
Україна
Тег
ДТП
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