На Рівненщині розбилися два авто: є загиблі

У Рівненській області 18 червня трапилася смертельна аварія з двома легковими авто Ford і Volkswagen Passat. Загинули обидва водії, їхні пасажири були травмовані.

ДТП відбулася на дорозі Київ — Чоп біля села Колоденка, повідомили в прес-службі місцевої поліції.

На місці аварії тривалий час був ускладнений рух. На оприлюднених знімках видно, що одмн автомобіль після зіткнення вилетів у кювет.

Авто вилетіло з дороги Поліція в Рівненській області

ДТП Поліція в Рівненській області

Поліція встановлює всі деталі надзвичайної події.

Загинув водій Поліція в Рівненській області

Аварія в Рівненській області Поліція в Рівненській області

Як писав OBOZREVATEL, на трасі Київ — Одеса біля села Воробіївка (Великомихайлівський район Одеської області) трапилася ДТП із трьома загиблими. Водій Lexus не впорався з керуванням і врізався в припарковане на узбіччі авто.

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