На Рівненщині рецидивісти влаштували жорстоку розправу: 2 жертви і 2 поранених

На Рівненщині двоє колишніх в'язнів при вчиненні розбою вбили місцевого жителя і важко поранили його товариша.

Потім зловмисники жорстоко розправилися з пенсіонеркою і побили її онкохворого зятя. Жінка померла в лікарні. Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Подробиці розповіла сусідка убитого чоловіка. Саме вона викликала поліцію. Увечері, близько 21:00, жінку налякали дивні звуки. Виявилося, що це зловмисники розправлялися з її сусідом. Коли приїхала поліція, чоловік уже був мертвий.

На Рівненщині рецидивісти влаштували жорстоку розправу

"На тілі виявлено тілесні ушкодження у вигляді колото-різаної рани шиї біля сонної артерії", – розповів заступник керівника Нацполіції Рівненської області Олександр Панасюк.

Товариш загиблого, на якого також напали, вижив, але вбивці встигли втекти і вирушили на інший "об'єкт".

На сусідній вулиці вони зайшли в будинок пенсіонерки, де також перебував її зять. "Коли відчинилися двері, то одразу нанесли удар жінці по голові. Коли вийшов потерпілий, так само отримав удар у потилицю", – розповів Панасюк.

Онкохворого Анатолія нападники знали, тому що колись працювали разом. Постраждалу пенсіонерку госпіталізували в критичному стані в нейрохірургію. Однак врятувати жінку медикам не вдалося.

Її зять – без свідомості у тому ж відділенні. "Є множинні переломи черепа, забій головного мозку, крововилив. Стан його важкий. Якісь прогнози давати на цьому етапі неможливо", – розповів в.о. завідувача нейрохірургічного відділення Рівненської міської лікарні Олександр Кучерук.

За словами медиків, невідомо, як відреагує на ці травми організм чоловіка, у нього гострий лейкоз. Пройшов кілька курсів хіміотерапії. Ймовірно, до нього і прийшли нападники за грошима, які збирали на лікування. Однак, знайшли лише тисячу гривень.

Через гроші пішли і на перше вбивство, розповіли в поліції. Власник квартири заборгував одному з нападників 500 гривень.

Незабаром після низки нападів зловмисників затримали в гостях у їхніх товаришів. Підозрюваним 31 і 27 років. Одного судили за розбій, другого – за крадіжку. Тепер вони можуть опинитися у в'язниці довічно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на Черкащині чоловік убив нареченого дочки і сховав його тіло в лісі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!