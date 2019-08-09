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На Рівненщині п’яний підліток на авто батька влаштував смертельну ДТП: жахливі подробиці

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У середу, 7 серпня, близько 21:30 у місті Сарни Рівненської області, на вулиці Котляревського, 15-річний підліток у стані алкогольного сп’яніння на автомобілі батька збив велосипедиста. Від отриманих травм потерпілий 8 серпня помер у лікарні.

Як повідомила пресслужба поліції Рівненської області, не маючи прав на керування транспортним засобом, юний сарненчанин на автомобілі "Skoda Oktavia" здійснив наїзд на проїзній частині дороги на 34-річного місцевого жителя (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Внаслідок ДТП потерпілий отримав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку та відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні.

Авто

Авто

Поліція Рівненської області

Не зважаючи на реанімаційні заходи, близько 7:00 велосипедист помер.

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Відповідно до освідування неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

Велосипед

Велосипед

Поліція Рівненської області

Місце ДТП

Місце ДТП

Поліція Рівненської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, у місті Кам'янка-Дніпровська Запорізької області поліцейський у стані алкогольного сп'яніння збив жінку-пішохода, завдавши їй тяжких тілесних ушкоджень.

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Україна Рівне
Теги
ДТП авто алкоголь аварія велосипедист
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