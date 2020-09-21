На Рівненщині п'яний депутат збив дівчат, одна померла на місці

На Рівненщині депутат сільради збив дівчат, які їхали на мотоциклі, одна з них загинула на місці.

Про це розповіли в сюжеті ТСН. Загиблій кермувальниці мотоцикла було 20 років, її 15-річна подружка знаходиться в лікарні з численними травмами.

Школярка розповіла журналістам, що водій, з яким вони зіткнулися, виїхав їм назустріч і не тільки не гальмував, а навпаки – сміючись, додав швидкості.

"Він виїжджає на зустрічну — нашу смугу, сміється і додає швидкість, ми вивертаємо в інший бік і на гальма, а він назад нам виїжджає, навіть не гальмує...", – розповіла постраждала Наталія Шматюк.

Це підтвердили і очевидці трагедії.

Після смертельної аварії в селі мало не вчинили самосуд. Місцеві жителі прийшли на місце смертельної аварії. Вони і зняли відео відразу після ДТП: посеред дороги стоїть машина, поруч – розбитий мотоцикл.

За кермом автомобіля був 59-річний житель сусіднього села. За словами потерпілої, поводив він себе дивно.

"Він такий був п'яний, від нього так алкоголем несло, він навіть йти не міг", – розповіла Шматюк.

За її словами, вийшовши з авто, чоловік кинувся до неї і почав трясти. Відтягнула його жінка, яка першою прибігла на допомогу, тому що почула удар і крики.

Люди викликали поліцію і швидку. Медики констатували смерть однієї дівчини, а другу з численними травмами госпіталізували.

У неї струс головного мозку, забій грудної клітини, забій поперекової області і контузія правої нирки.

Обурені місцеві жителі хвилюються, щоб винуватець аварії не уникнув відповідальності.

"Він – селищний депутат нашої громади, бізнесмен. Один син – депутат райради, інший – поліцейський", – сказав дядько загиблої Павло Василевич.

"Він постійно їздить п'яний, постійно. Просто людина багата і думає, що буде безкарним", – зазначила Ніна Шматюк, мати постраждалої.

У поліції запевнили, що зв'язки водія значення не мають, розслідування буде об'єктивним.

"З ним були проведені всі слідчі дії, які в той час вимагало законодавство. Те, що він депутат, впливає тільки на те, що підозру йому буде оголошувати прокурор області", – розповів заступник керівника Нацполіціі Рівненської області.

Зараз провадження направлено з району до обласного слідчого управління. Попереду ще ряд експертиз. Освідування вже показало – вміст алкоголю в крові водія позашляховика в 10 разів перевищував норму.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під Києвом депутат Яготинської міськради на автомобілі зіткнувся з мотоциклом, в результаті чого загинули дві людини.