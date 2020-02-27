У Рівненській області фірма "Фермерське господарство Полісся", яку називають підставною, привласнила майже 100 гектарів сільськогосподарських земель, частину яких повинні були віддати під забудову для учасників бойових дій на Донбасі.

Про це йдеться в матеріалі "Четвертої влади". Кричущу схему виявили випадково в Зорянській сільській раді при перегляді кадастрової книги.

Відзначається, що за сприяння керівника Держгеокадастру в області Романа Мигаля та його заступника Сергія Дубича фірма отримала 20 га землі в селі Старожуків і ще 76 га в інших околицях Рівного.

Земля для АТОвців у Зорянській сільраді Четверта влада

Роман Мигаль Четверта влада

Діяли за простою схемою: 14 осіб, посилаючись на гарантоване законом право на земельну ділянку, одночасно подали заявки в Головне управління Держгеокадастру в Рівненській області на отримання по 2 гектари землі в селі Старожуків, в тому місці, яке сільрада берегла для АТОвців і планувала віддати їм після затвердження генплану села.

Кадастр розділив масив на 14 рівних частин по 2 гектари і віддав їх у власність. Новоспечені господарники, тільки отримавши землю, продали її "Фермерському господарству Полісся".

Земля була передана без узгодження місцевої влади. Згідно із законом, коли Держгеокадастр збирається передати у власність сільськогосподарську землю, він обов'язково повинен запитати, що про це думає місцева рада.

На Рівненщині псевдофірма "привласнила" 100 га землі АТОвців Четверта влада

З'ясувалося, що керівники Госгеокадастра послалися на узгодження, підписана колишнім головою зорянської сільської ради Михайлом Олійником, який був відсторонений від цієї посади ще в 2016 році. Він спростував, що підписував документ. В інших селах провели аналогічні маніпуляції.

Примітно, що журналісти називають фірму "Фермерське господарство Полісся" загадковою, тому що за рік вона змінила ім'я – раніше була "Геологія західного Полісся", змінила напрямок роботи – з геологічних робіт на вантажний транспорт, а ще змінила керівництво.

Також знайшовся зв'язок попередніх власників компанії "Фермерське господарство Полісся" Олександра Луцюка і Валерія Субота з місцевим забудовником Романом Курісом і ексзаступником начальника СБУ в Рівненській області, підозрюваним у хабарництві і кришуванні бурштинових схем – Олегом Назаруком.

Олег Назарук Четверта влада

Ситуацію прокоментував експерт з питань земельного законодавства Георгій Могильний. За його словами, це стара, вже випробувана схема і сільраді буде дуже важко добитися справедливості. Єдиною зачіпкою він назвав підроблений підпис Олійника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше близько 323 га земель держпідприємства "Пуща-Водиця" в Оболонському районі Києва незаконно відчужили в Держгеокадастрі, організувавши злочинну схему з ветеранами АТО.

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