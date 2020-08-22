На Рівненщині чоловік звільнився з стоматології і вкрав золота та третину мільйона

У місті Костопіль Рівненської області колишнього працівника стоматполіклініки підозрюють у великій крадіжці – після його звільнення зникло більше 300 грамів золота 900-ї проби на 320 тисяч гривень.

45-річному костопільчанину повідомлено про підозру у привласненні чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в його віданні (за ч. 4 ст. 191 КК), повідомляється на сайті обласної прокуратури.

Уточнюється, що за збереження дорогоцінних металів підозрюваний відповідав із 2012 року.

Останній раз золото бачили на підприємстві під час проведення чергової інвентаризації матеріальних цінностей у кінці 2018 року. Виявили недостачу під час позачергової інвентаризації у зв'язку зі звільненням відповідального працівника.

"Громадське" повідомило, що інцидент стався в комунальному підприємстві "Костопільська райстоматполіклініка". Чоловік звільнився за власним бажанням.

"Було проведено трасологічну експертизу, яка підтвердила, що сейфа жодним іншим способом, ніж ключем, не відчиняли. До ключа ніхто не мав доступу крім підозрюваного. Він своєї провини не визнає", – розповіла журналістам прессекретарка поліції області Марія Юстицька.

Колишньому співробітнику стоматологічної поліклініки загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Як писав OBOZREVATEL, у Хмельницькому судитимуть касира супермаркету, який за допомогою спеціального зчитувача банківських карток зміг вкрасти у покупців більше 30 тисяч гривень.