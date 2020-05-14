На Рівненщині поліцейський кришував "бурштинову мафію". Фото
У Рівненській області співробітник Нацполіції підозрюється в "кришуванні" незаконного видобутку бурштину.
Як повідомляє пресслужба ДБР, поліцейський встановив розцінки в сумі 200 доларів за день роботи кожної мотопомпи.
"З листопада 2019 року систематично вимагав у фізичної особи, що займається незаконним видобутком каменю, неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності. Слідчі ДБР отримали докази отримання стражем неправомірної вигоди в сумі понад 12 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.
Також під час обшуків було вилучено понад 150 кілограмів бурштину-сирцю, орієнтовною вартістю близько 2,2 мільйона гривень, кошти в сумі 6 820 доларів США та знаряддя для обробки.
Розпочато кримінальне провадження, поліцейському загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітника Дніпропетровської місцевої прокуратури спіймали на хабарі в розмірі семи тисяч доларів.