На Рівненщині поліцейський кришував "бурштинову мафію". Фото

У Рівненській області співробітник Нацполіції підозрюється в "кришуванні" незаконного видобутку бурштину.

Як повідомляє пресслужба ДБР, поліцейський встановив розцінки в сумі 200 доларів за день роботи кожної мотопомпи.

"З листопада 2019 року систематично вимагав у фізичної особи, що займається незаконним видобутком каменю, неправомірну вигоду за непритягнення його до відповідальності. Слідчі ДБР отримали докази отримання стражем неправомірної вигоди в сумі понад 12 тисяч гривень", – йдеться у повідомленні.

Незаконний видобуток бурштину

Також під час обшуків було вилучено понад 150 кілограмів бурштину-сирцю, орієнтовною вартістю близько 2,2 мільйона гривень, кошти в сумі 6 820 доларів США та знаряддя для обробки.

Розпочато кримінальне провадження, поліцейському загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Незаконний видобуток бурштину

Як повідомляв OBOZREVATEL, співробітника Дніпропетровської місцевої прокуратури спіймали на хабарі в розмірі семи тисяч доларів.

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