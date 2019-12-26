"Надягнули наручники і били": на Рівненщині піднявся скандал довкола поліцейських

На Рівненщині співробітників національної поліції звинуватили в побитті двох затриманих чоловіків.

Копи зі свого боку провину заперечують, заявляючи, що місцеві жителі потрапили в бійку, в результаті якої й отримали травми, передає ТСН.

У результаті одного з постраждалих було госпіталізовано з черепно-мозковою травмою, закритим переломом носа та забоями грудної клітини.

"Мого дядька, якому 60 років, побили співробітники поліції! Зараз він лежить у травматологічному відділенні Володимирецької лікарні в Рівненській області.

На нього надягнули наручники і просто били. Били працівники правоохоронних органів. Звичайно, що просто написана заява результатів не принесла. Працівники поліції говорять, що били, бо він "матюкався на нас". Хто дав їм право фізично знущатися з людини?!" – написала на своїй сторінці в Facebook племінниця затриманого Яна Городняк.

Ілюстрація. Поліція РБК-Україна

У коментарі ТСН вона розповіла, що під час затримання правоохоронці нібито не оформили жодних документів.

За її словами, її дядько розбороняв бійку між своїм другом й іншою компанією в місцевому кафе, проте, коли приїхала поліція, то затримала тільки їх двох, а у відділенні побили.

"Ми подали заяви в поліцію і прокуратуру Володимирецького району. Але поки що жодного результату немає: побоїв ніхто не знімав і на заяви не реагують. Також я подала в телефонному режимі звернення до територіального відділення ДБР", – зазначила вона.

У поліції ж стверджують, що чоловіків доставили до відділення, де оформили протоколи про адміністративне затримання за статтею 260 КУпАП, взяли пояснення і відпустили. Після допиту 58-річний чоловік звернувся до медиків і перебуває в лікарні.

"У закладі відпочивали дві різні компанії. Між двома місцевими жителями з кожної з них виник конфлікт, який припинився на вулиці. 58-річний житель селища Володимирець покинув заклад, однак через деякий час повернувся і спровокував подальшу суперечку із 59-річним односельцем. Продовжилася вона бійкою біля кафе, під час якої обидва отримали тілесні ушкодження", – повідомила пресслужба обласної поліції.

Родичка постраждалого стверджує, що правоохоронці намагаються завести справу на самих затриманих. "Вони хочуть це представити так, що ці чоловіки між собою побилися. Побили один одного", – сказала вона.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно під Дніпром затримали заступника начальника Марганецького відділення поліції, який забрав у 22-річної дівчини автомобіль і вимагав за нього 1500$.

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