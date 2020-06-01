На Рівненщині податківці виставили корупційну "абонплату" для торговців алкоголем

У Рівненській області співробітники податкової служби систематично вимагали та отримували хабарі від власників магазинів, які торгують алкоголем.

Одного з фігурантів затримано на "гарячому", повідомляє прес-центр Служби безпеки України (щоб подивитися фото, проскрольте новину до кінця).

За попередніми даними, протиправну схему створили співробітники Управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів.

"Податківці вимагали від місцевих приватних підприємців, що займаються продажем алкоголю, плату за нестворення штучних перешкод у веденні бізнесу. Вартість такого "абонемента" щомісяця становила $150 з кожної торгової точки. Гроші збирали раз у 4 місяці. За цей період кожен з 16 районів області платив в середньому понад півмільйона гривень", – уточнили в спецслужбі.

У місті Дубровиця правоохоронці затримали головного державного ревізора-інспектора податкової під час отримання 600 доларів хабара в гривневому еквіваленті.

В його автомобілі виявили ще майже 2 тисячі доларів у різних валютах.

Відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 (прийняття пропозиціЇ, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою поєднане з вимаганням) КК.

Затриманому повідомили про підозру. Вирішується питання про притягнення до відповідальності інших чиновників управління, які були задіяні в корупційній схемі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Полтавській області на отриманні хабара в розмірі 85 тисяч доларів попався полковник податкової поліції.

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