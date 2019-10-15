Кинула заради коханця: на Рівненщині мати жорстоко побила немовля. Кадри 18+

На Рівненщині 19-річна мати побила свою новонароджену дитину, після чого замкнула її в кімнаті гуртожитку та зникла.

Немовля Микиту знайшли сусіди по соціальному гуртожитку через кілька годин, почувши сильний плач, повідомляється в сюжеті ТСН (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Малюк, якому немає й місяця, був у синцях, на його обличчі та в носі була кров, через що він ледве дихав.

Побите немовля Скрін відео

У важкому стані Микита був доставлений у реанімацію обласної лікарні. "Медики були шоковані не тільки травмами, а й занедбаністю немовляти", – відзначили журналісти.

19-річна мати повернулася в своє житло на наступний день. Спершу вона пояснила: у сестри захворіла дитина і вона пішла допомагати лікувати, а свою нібито не чіпала. Травми у дитини, за її словами, від протягу.

Згодом уже поліцейським вона заявила, що у неї був стрес від постійного дитячого крику. Вона залишила малюка й пішла на побачення.

У соцгуртожитку мати прожила 4 доби, сказавши, що не має, де жити з немовлям. Ще тоді в дитини помітили невеликі синці.

Це зафіксували медики, проте доказів причетності матері до побоїв не було. Крім того, з'ясувалося, що у 19-річної дівчини ще є старший 3-річний син, який перебуває в дитячому центрі.

Немовля – в лікарні та потребує дообстеження, адже є підозра на перелом кісток черепа.

Де його мати – невідомо, оскільки в гуртожитку вона більше не з'являється. Вирішується питання про відібрання дітей у матері та позбавлення її батьківських прав. Виявилося, що мати вже стоїть на обліку у соцслужб. Тепер же їй загрожує тюремний термін до 5 років.

Як писав OBOZREVATEL, раніше в Кривому Розі Дніпропетровської області неврівноважена жінка побила своїх дітей. Інцидент потрапив на відео.

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