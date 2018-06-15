На Рівненщині копачі бурштину закидали камінням копів: 8 поранених

У Рівненській області копачі бурштину закидали камінням

поліцейських, в результаті чого постраждали вісім представників правоохоронних органів.

"Сьогодні, 15 червня, об 11:45 поблизу села Федорівка Сарненського району близько 150 місцевих жителів, невдоволених діями правоохоронців у протидії незаконному видобутку бурштину-сирцю, перекрили автодорогу "Київ-Ковель-Ягодин". Протестувальники поводили себе агресивно. Поліцейські, які забезпечували охорону публічної безпеки, намагалися вгамувати розлючений натовп, однак ті почали шарпати правоохоронців і кидати у них каміння", - повідомила прес-служба поліції.

Один з чоловіків вибив у правоохоронця відеокамеру, після чого виник конфлікт.

"У ході сутички тілесні ушкодження отримали працівники поліції. Станом на 14 годину до медичних закладів за допомогою звернулися восьмеро поліцейських. Інформації щодо інших постраждалих учасників інциденту чи місцевих мешканців до поліції поки не надходило", - зазначили у відомстві.

Слідчі порушили кримінальні виробництва за фактами умисного заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень під час виконання службових обов'язків та перекриття транспортних комунікацій.

"Через годину учасники протесту розійшлися. Рух транспортних засобів відновлено. Правоохоронці проводять слідчі дії та встановлюють осіб, які причетні до вчинених кримінальних правопорушень та завданих тілесних ушкоджень поліцейським зокрема", - резюмували в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні копачі бурштину завдали ушкодження двом поліцейським в Рівненській області, намагаючись відбити мотопомпу.