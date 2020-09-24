На Рівненщині "чорні копачі" бурштину влаштували розбірки із СБУ

Олексій Тітофф Розслідування 12:16, 24.09.2020 Оновлено: 13:06, 24.09.2020

У Рівненській області місцеві жителі кількох сіл Рокитнівського району незаконно видобували бурштин-сирець у промислових масштабах. Під час затримання зловмисники чинили опір правоохоронцям.

Як повідомляє пресслужба СБУ, "чорні копачі" використовували небезпечну для довкілля технологію гідрозмиву ґрунту. Добутий "сонячний камінь" зловмисники реалізовували місцевим перекупникам.

"На місці нелегальної розробки правоохоронці викрили 15 учасників угруповання. У зловмисників виявлено 10 дизельних мотопомп і понад 20 кілограмів бурштину, який вони встигли добути під час "зміни", – йдеться в повідомленні.

СБУ затримала "чорних копачів"

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 240-1 (незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) КК.

Незаконний видобуток бурштину
Мотопомпа
СБУ затримала 15 осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині правоохоронці вилучили 858 кілограмів каменів бурштину, вартість яких склала понад 30 млн гривень.

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