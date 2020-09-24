На Рівненщині 'чорні копачі' бурштину влаштували 'розбірки' з СБУ

У Рівненській області місцеві жителі кількох сіл Рокитнівського району незаконно видобували бурштин-сирець в промислових масштабах. При затриманні зловмисники чинили опір правоохоронцям.

Як повідомляє пресслужба СБУ, "чорні копачі" використовували небезпечну для навколишнього середовища технологію гідрозмиву грунту. Добутий "сонячний камінь" зловмисники реалізовували місцевим перекупникам.

"На місці нелегальної розробки правоохоронці викрили 15 учасників угруповання. У зловмисників виявлено 10 дизельних мотопомп і більше 20 кілограмів бурштину, який вони встигли добути під час "зміни", – йдеться в повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження розпочато за ч. 2 ст. 240-1 (незаконний видобуток, збут, придбання, передача, пересилання, перевезення, перероблення бурштину) КК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на Рівненщині правоохоронці вилучили 858 кілограмів каменів бурштину, вартість яких склала понад 30 млн гривень.