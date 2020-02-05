На Рівненщині 13-річна школярка завагітніла від вітчима: розігралася трагедія. Відео

13-річна дівчинка з Рівненської області, яка завагітніла од вітчима, зараз на 6-му місяці.

Як з'ясувалося, помітили її незвичайне становище у школі. Цю шокуючу інформацію озвучили в ефірі програми "Говорить Україна". Як розповіли журналісти, сім'я приховувала від односельців цю новину, проте класний керівник Софії здогадалася і звернулася до керівництва школи і батьків.

На Рівненщині 13-річна школярка завагітніла Скріншот із відео

"Ми зобов'язані були запитати, хто винуватець того, що з нею трапилося. І вона нам сказала, що це був її вітчим", – розповіла директор Мізоцької спеціальної школи Валентина Ткачук.

За її словами, мати спочатку все заперечувала, проте потім визнала, що дочка все ж таки носить дитину. Керівництво школи наполягло на тому, щоб жінка написала заяву в поліцію. Вітчим у цей час втік із дому, проте пізніше все одно був затриманий.

Ґвалтівник на суді Скріншот з відео

Сім'я, в якій виховується дівчинка, багатодітна, мама була двічі заміжня. Від першого шлюбу у неї троє дітей (19, 13 і 12 років), від другого чоловіка – ще четверо.

Односельці шоковані тим, що трапилося.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Рівному 12-річна дівчинка ромської національності народила дитину. Її привезли в лікарню просто зі сміттєзвалища.

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