На ринку Барабашово в Харкові трапилася пожежа: вигоріло кілька павільйонів. Фото

У ніч на 5 червня в Харкові на території ТЦ "Барабашово" трапилася велика пожежа.

Як повідомляє пресслужба ДСНС у Харківській області, згоріли два двоповерхових торговельних павільйони з продажу текстильних тканин.

Рятувальники відзначили, що виклик лінію "101" надійшов у 2:42. По прибуттю на вулицю Проспектна, 6, рятувальників чекала площа, охоплена вогнем, близько 100 квадратних метрів. Вогонь був повністю погашено о 03:40. Постраждалих під час пожежі не було.

Пожежа на Барабашово у Харкові

У ліквідації пожежі були задіяні 25 рятувальників, чотири вогнеборця "Барабашова" і шість одиниць пожежної техніки.

Видання "057" пише, що попередньо розглядаються кілька причин виникнення пожежі – необережне поводження з вогнем, підпал і коротке замикання електропроводки.

Пожежа на Барабашово у Харкові

Пожежа на Барабашово у Харкові

Пожежа на Барабашово у Харкові

Нагадаємо, що 16 квітня в Харкові на території ТЦ "Барабашово" сталася пожежа. За словами очевидців, згоріло кілька магазинів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в Харкові біля ТЦ "Барабашово" відбулися масові зіткнення, в яких постраждали люди.

Мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що комунальники намагалися демонтувати арку на в'їзді на ринок, яка нібито заважала будівництву дороги. Він підкреслив, що через незаконний ринок пройде дорога, але підприємцям виділять інші місця.