У ніч на 16 квітня у Харкові на території ТЦ "Барабашово" трапилася пожежа. За словами очевидців, згоріло кілька магазинів.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС області, осередок пожежі був у торговому павільйоні модульного сектора "Б". Площа пожежі становила 200-250 квадратних метрів. На НП вирушили 60 рятувальників на 11 автоцистернах (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Пожежа в Барабашово ДСНС

Пожежа в Барабашово ДСНС

"На момент прибуття перших рятувальних підрозділів у двоповерховому торговельному павільйоні горіли товари господарського вжитку на площі 200 кв. м. і були пошкоджені вікна суміжного павільйону. Відразу керівником гасіння пожежі було ухвалено рішення про підвищення номера складності пожежі", – повідомили рятувальники.

Через сильне задимлення їм довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі для захисту органів дихання.

Пожежа в Барабашово ДСНС

Пожежа в Барабашово ДСНС

Локалізовано пожежу о 3:22, повністю ліквідовано о 4:31. Причина загоряння та збитки встановлюються. Жертв і постраждалих немає. Правоохоронними органами проводиться перевірка за даним фактом.

Пожежа в Барабашово

Пожежа в Барабашово

Наслідки пожежі в Барабашово

Наслідки пожежі в Барабашово

Наслідки пожежі в Барабашово

Наслідки пожежі в Барабашово

Як повідомляв OBOZREVATEL, 27 лютого в Харкові біля ТЦ "Барабашово" відбулися масові зіткнення, під час яких постраждали люди.

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