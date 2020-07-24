На реконструкції аеропорту "Бориспіль" розікрали майже 40 млн гривень – СБУ
На реконструкції аеропорту "Бориспіль" розікрали майже 40 млн гривень. Колаж
Під час реконструкції міжнародного аеропорту "Бориспіль" із державного бюджету вкрали 37 млн гривень.
Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. У одного з фігурантів справи вилучили близько 60 тис. доларів і більше 1,5 млн гривень.
За інформацією оперативників, у 2017 році менеджмент комерційної структури виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.
"Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів про обсяги виконаних робіт та використанні суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести в готівку і привласнити майже 37 млн гривень", – заявили в СБУ.
В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці проводять ряд обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів. На даний момент за всіма адресами проведення обшуків описується і вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність.
Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст. 212 і ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.
Раніше OBOZREVATEL писав, що аеропорт "Бориспіль" та авіакомпанії змінили протокол обслуговування пасажирів після того, як Україна відновила міжнародне авіасполучення.