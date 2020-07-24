На реконструкції аеропорту "Бориспіль" розікрали майже 40 млн гривень – СБУ

Під час реконструкції міжнародного аеропорту "Бориспіль" із державного бюджету вкрали 37 млн гривень.

Про це повідомили на сайті Служби безпеки України. У одного з фігурантів справи вилучили близько 60 тис. доларів і більше 1,5 млн гривень.

За інформацією оперативників, у 2017 році менеджмент комерційної структури виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.

"Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів про обсяги виконаних робіт та використанні суб'єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести в готівку і привласнити майже 37 млн гривень", – заявили в СБУ.

В рамках розпочатого кримінального провадження правоохоронці проводять ряд обшуків в офісах і за місцем проживання фігурантів. На даний момент за всіма адресами проведення обшуків описується і вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність.

Триває досудове слідство у кримінальному провадженні, розпочатому за ч.2 ст. 212 і ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Раніше OBOZREVATEL писав, що аеропорт "Бориспіль" та авіакомпанії змінили протокол обслуговування пасажирів після того, як Україна відновила міжнародне авіасполучення.