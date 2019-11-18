Головна Новини
18 листопада • оновлено в 14:12
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Розслідування

Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансист і блогер Всі статті автора

На Путина надвигается Большая Проблема: он доигрался, подлец!

4.7т
Читати матеріал російською

В России не подтвердили встречу в нормандском формате, ранее запланированную на 9 декабря 2019 года в Париже.

Почему Путин всё время откладывает встречу в нормандском формате? Ох, не знаю. Наверное, Путин просто кривляется, как кисейная барышня в самом плохом смысле этого фразеологизма.

Но он знает, подлец, что надвигается Большая для него Проблема: начало суда по Боингу, в марте.

Путин доигрался

Путин доигрался

Согласно последним опубликованным переговорам военных преступников и террористов рангом ниже, военной интервенцией в Украине командовали Шойгу и прочие высшие чины путинской ОПГ прямо из Москвы. Всё это теперь есть в публичном поле и открытым текстом.

Новини
Путин фактически признался в гибели малазийского Боинга

То, что "все знали и так", теперь принимает формы документов и доказательств, годных для формального уголовного суда. А Путин является начальником Шойгу и Бортникова, и занимает должность Верховного главнокомандующего. И все точки над "i" теперь соединены формальными и годными для суда документами, показаниями, свидетельствами и доказательствами.

Он доигрался, подлец!

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Слава Рабінович Слава Рабінович
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії нормандський формат
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
5
8
Смішно
28
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Naibadze Petr
Naibadze Petr
Накуя я ЭТО прочитал...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Klizmahohlenko Gerald
Klizmahohlenko Gerald
жыд гРабинович всё хрюкает)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
3
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Klizmahohlenko Gerald, ты б свою вонючую пасть прикрыл,мухи слетаются,хехе
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини розслідувань

Топпублікації

Топблоги