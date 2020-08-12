На протестах у Білорусі затримали 9 українців і побили кореспондента, – МЗС

У Білорусі під час масштабних протестів проти результатів президентських виборів побили українського фотокореспондента, а також затримали дев’ятьох громадян України.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства закордонних справ на запит "Суспільного". Відповідну інформацію надано станом на ранок 12 серпня, інші дані уточнюються.

"Відомо про факт побиття українського фотокореспондента агентства Associated Press, якого з незначними медичними ушкодженнями було доставлено до одного з медичних закладів. Після надання допомоги в той же день його було виписано. До посольства не звертався", – зазначили в МЗС України.

У відомстві також додали, що отримали повідомлення про затримання в місті Вітебську дев’ятьох українців через "адміністративні правопорушення". Після вжитих дипломатами заходів наступного дня всіх їх було звільнено з-під варти.

"Інформації про будь-які інші інциденти з громадянами України та Білорусі нині немає. Посольство продовжує перевірку й відстеження ситуації і в разі появи нових даних інформуватиме додатково", – підкреслили в МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, після масових протестів із затриманнями у Мінську через результати виборів українці в соціальних мережах підтримали білорусів. Вони висловлювали слова підтримки під гаслом "Жыве Беларусь!" та згадували українську Революцію Гідності.