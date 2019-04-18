На прицілі – три міста: Прилєпін назвав нові цілі Росії в Україні

Російський письменник Захар Прилєпін, який воював у лавах терористів "ДНР", натякнув, що до Росії повинні відійти мінімум три українських міста — Слов'янськ, Харків і Одеса.

Що стосується тимчасово окупованих територій Донбасу, то їх бойовик вже "зарахував" до території Російської Федерації, пише "Комсомольська правда".

"У тому вигляді, в якому Донбас контролює армія "Л/ДНР", Донбас де-факто вже Росія. Мене хвилює, що буде зі Слов'янськом, Харковом, Одесою", — цитують його слова.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Прилєпін, який був радником ватажка "ДНР" Олександра Захарченка, заявив, що команда ліквідованого терориста готувала "республіку" до розширення.

Також він говорив, що Україні нібито не варто розраховувати на перемогу на Донбасі і його повернення під свій контроль. Більш того, він загрозливо заговорив про нову революцію в Києві, яка нібито повинна розвалити країну.

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