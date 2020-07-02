На Прикарпатті зсуви відрізали від світу дев'ять сіл

В Івано-Франківській області зсуви, які утворилися через дощі, заблокували дев'ять населених пунктів.

Як інформує пресслужба Івано-Франківської ОДА, у "блокаді" опинилися села у Верховинському та Косівському районах.

"У Косівському районі через зсуви та вихід річки з берегів на дорожнє покриття відсутній проїзд до трьох населених пунктів: селище Шепіт, ділянки Завоєли, Ставник, Плаюці, Ведмежі, Бані в селі Космач і ділянки Підбрусний, Брусний у селі Брустурів", – йдеться в повідомленні.

У Верховинському районі не проїхати до шести сіл – Дземброня, Бистрець, Шибене, Грамотне, Стовпні та Кохан.

У ДСНС України додали, що сьогодні, 2 липня, гелікоптером було доставлено продукти харчування в село на Верховинщині.

"Вертоліт доставив продукти харчування вагою 2100 кг у село Дземброня Верховинського району. Здебільшого це борошно, крупи й хліб. Наразі проїзд до цього населеного пункту відсутній. Роботи з відновлення транспортного сполучення тривають", – зазначено в повідомленні.

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