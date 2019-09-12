На Прикарпатті знайшли плантацію марихуани на мільйони євро. Фото

В Івано-Франківській області на території Яблунівської громади виявили рекордну плантацію марихуани.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Івано-Франківської ОДА Денис Шмигаль. За його словами, це найбільша плантація марихуани, яку вдалося виявити на Прикарпатті.

"Яблунів – це вам не Амстердам!!! Результат спільної роботи поліції й СБУ із залученням спецпідрозділів! Найбільша плантація конопель в історії Прикарпаття: 4 гектари, 90 тис. кущів, 0,5 тонни готової продукції – оцінна вартість цього всього становить не менше 50 млн євро!!!", – написав Шмигаль.

Як зазначив місцевий сайт "Вікна", на місці були затримані до 20-ти працівників, а господарів "бізнесу" так і не знайшли. Раніше тут вирощували помідори й огірки.

Плантація марихуани в Івано-Франківській області Facebook Денис Шмигаль

Під постом народного депутата Ігоря Фріса з цього приводу розгорілася дискусія серед політиків. Член команди підтримки реформ Міністерства інфраструктури України Віктор Загреба зазначив: "Дуже вузький погляд і навішування ярликів... Сучасні законодавці в Європі повинні мислити категоріями, відмінними від тих, якими мислили алкогольні магнати в 1930-х роках у США".

До нардепа звернувся глава Державної митної служби Максим Нефьодов: "Законопроєкт давно розроблений. Може, зробите мужній крок до легалізації, як половина країн Європи?" – запропонував він.

4 гектари марихуани на Прикарпатті Facebook Денис Шмигаль

Плантація марихуани в Івано-Франківській області Facebook Денис Шмигаль

Оцінна вартість продукції – 50 млн євро Facebook Денис Шмигаль

Оцінна вартість продукції – 50 млн євро Facebook Денис Шмигаль

Як повідомляв OBOZREVATEL, у ніч на 17 серпня засновник найбільшої міжнародної онлайн-мережі поширення марихуани Telegrass Амос Дов Сільвер був затриманий Службою безпеки України

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!