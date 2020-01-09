На Прикарпатті затримали літак із контрабандою: відео

Співробітники Державної прикордонної служби України вночі 9 січня затримали трьох українців, підозрюваних у контрабанді цигарок до Румунії за допомогою літака Ан-2.

Їхнє повітряне судно виявили в місті Коломия Івано-Франківської області, за 100 км від державного кордону. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"На ділянці відділу прикордонної служби "Герца" Чернівецького загону було зафіксоване порушення кордону літаком Ан-2 з України до Румунії та назад", – йдеться у повідомленні.

У Коломиї затримали літак із контрабандою dpsu.gov.ua

Операція проводилася спільно з румунськими правоохоронцями. Коли літак приземлився на аеродромі в Коломиї, його опечатали. А затриманими контрабандистами, які перебували на борту Ан-2, виявилися троє жителів Хмельницької та Івано-Франківської областей.

Затримання літака контрабандистів на Прикарпатті dpsu.gov.ua

За інформацією прикордонників, контрабандисти використовували літак не раз. Під час слідства також розкрили тактику ділків. Зокрема, встановлено маршрути, місця злету та посадки Ан-2, а також місце проміжного його приземлення для швидкого завантаження тютюнових виробів у польових умовах.

Затримання літака контрабандистів на Прикарпатті dpsu.gov.ua

Зазначається, що матеріали на контрабандистів передали до Чернівецького управління СБУ для відкриття провадження за ст. 332 (незаконне переправлення осіб через кордон) і ст. 334 (порушення правил міжнародних польотів) Кримінального кодексу.

Затримання літака контрабандистів на Прикарпатті dpsu.gov.ua

За фактом порушення повітряного простору України та прикордонного законодавства уже проінформовано СБУ, Офісу генпрокурора, Збройні сили України та Нацполіцію.

Затримання літака контрабандистів на Прикарпатті dpsu.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, на пунктах пропуску української митниці встановили перші скан-системи, які виявляють контрабанду.

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