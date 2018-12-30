На Прикарпатті сталося смертельне отруєння: серед постраждалих — дитина

В Івано-Франківській області в селі Братківці Тисменицького району четверо людей отруїлися невідомою речовиною, одна із них загинула.

Як передає міський портал 0342.ua з посиланням на Управління з питань цивільного захисту населення, повідомлення про отруєння надійшло вранці 29 грудня. На місце НП прибули лікарі, поліцейські, рятувальники й аварійна бригада газової служби.

Вони виявили з ознаками отруєння 47-річну жінку, її 10-річну доньку і 54-річного співмешканця. Ще мертвим був знайдений 49-річний житель села Лозанівка Приморського району Запорізької області.

За попередньою інформацією, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Її госпіталізували з ознаками отруєння легкого ступеня. У її доньки було отруєння середнього ступеня, у співмешканця — отруєння середнього ступеня тяжкості та алкогольне сп'яніння. Причина отруєння встановлюється.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області учнів госпіталізували з отруєнням через витівку 13-річної учениці.