МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Розслідування

На Прикарпатті сталося смертельне отруєння: серед постраждалих — дитина

1.7тЧитати матеріал російською

В Івано-Франківській області в селі Братківці Тисменицького району четверо людей отруїлися невідомою речовиною, одна із них загинула.

Як передає міський портал 0342.ua з посиланням на Управління з питань цивільного захисту населення, повідомлення про отруєння надійшло вранці 29 грудня. На місце НП прибули лікарі, поліцейські, рятувальники й аварійна бригада газової служби.

Вони виявили з ознаками отруєння 47-річну жінку, її 10-річну доньку і 54-річного співмешканця. Ще мертвим був знайдений 49-річний житель села Лозанівка Приморського району Запорізької області.

Новини
Отруєння талієм у Києві: спливли нові подробиці

За попередньою інформацією, жінка перебувала в стані алкогольного сп'яніння. Її госпіталізували з ознаками отруєння легкого ступеня. У її доньки було отруєння середнього ступеня, у співмешканця — отруєння середнього ступеня тяжкості та алкогольне сп'яніння. Причина отруєння встановлюється.

На Прикарпатті сталося смертельне отруєння: серед постраждалих — дитина

Соцмережі

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Одеській області учнів госпіталізували з отруєнням через витівку 13-річної учениці.

Місце
УкраїнаІвано-Франківськ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги