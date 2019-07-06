На популярному українському курорті затримали маніяка-збоченця

В Одеській області кіберполіція затримала іноземця, який займався розбещенням дітей в курортних містечках регіону.

Свої розпусні дії він фіксував на фото і відео, а отриманий контент розміщував на закритих форумах в DarkNet, повідомляє прес-служба Національної поліції. Зазвичай його жертвами ставали дівчатка у віці від п'яти до дев'яти років, які разом з батьками приїжджали на відпочинок в Одеську область.

Зараз чоловікові оголошено про підозру, і він затриманий. За цим фактом проводиться досудове розслідування за двома статтями Кримінального кодексу України.

Також правоохоронці розповіли деталі операції із затримання збоченця. Під час моніторингу мережі працівники кіберполіції виявили на закритих форумах відео порнографічного характеру за участю малолітньої дівчинки. Надалі виявилося, що на відео була семирічна дитина, а контент був створений на території Одеської області. Під час оперативних заходів поліцейські встановили 53-річного іноземця, причетного до розбещення дітей і створення дитячої порнографії.

Педофіл знімав дітей на відео Національна поліція

Затриманий збоченець Національна поліція

Маючи посвідку на проживання, чоловік займався адмініструванням приватних житлових приміщень в курортних містечках Одеської області. Він шукав можливих гостей, займався їх поселенням і допомагав по господарству протягом їх перебування на відпочинку. Перевагу надавав сім'ям з дітьми. Витираючись в довіру до малолітніх дівчаток, зловмисник створював умови, щоб залишатися з дитиною наодинці й схиляти її до статевих зносин.

Наразі чоловіка затримано в порядку статті 208 КПК України. В його будинку в Одеській області проведено обшук, звідки вилучено комп'ютерну техніку, на якій розміщувалися файли з дитячою порнографією. На відео, яке було виявлено на його комп'ютері, поліцейські також виявили й інші факти розбещення. Тому зараз правоохоронці встановлюють усіх малолітніх дівчаток, які стали його жертвами. Техніку направили на експертизу.

Затриманому оголошено про підозру за статтею 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) КК України. Після проведення всіх експертиз буде вирішено питання про оголошення йому підозри за статтею 156 (розбещення неповнолітніх) КК України. Підозрюваному загрожує до 10 років ув'язнення.

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Педофіл-іноземець Національна поліція

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Запоріжжі активісти затримали ймовірного педофіла, який намагався спокусити 14-річного підлітка. Місцевий житель Олег Костюченко листувався з хлопцем з метою сексуальних розваг. Збоченця викрила запорізька організація "Спадщина. Полювання на педофілів". Літній чоловік працює на Запорізькому титано-магнієвому комбінаті слюсарем. Проживає він зі співмешканкою в місцевому селищі ДД.

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