На популярному українському курорті загинула 3-річна дитина

У курортному селі Залізний Порт Голопристанського району на Херсонщині 3-річна дівчинка втопилася під час купання в морі на надувному матраці.

На відпочинок до узбережжя дитина приїхала разом із 56-річною бабусею та її 38-річним співмешканцем. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

Зазначається, що рятувальники, яких викликав чоловік, витягли дівчинку на берег, однак повернути її до життя, на жаль, не вдалося.

За словами правоохоронців, чоловік пояснив їм, що пішов купатися з онукою своєї співмешканки, дівчинка була на надувному матраці й вони відпливли приблизно на 50 метрів від берега.

"Потім дитина випала з матрацу в море, чоловік намагався пливти з нею до берега, але не розрахував сили. Доплив він сам, потім викликав рятувальників", – йдеться у повідомленні.

Дитина втопилася у морі в Залізному Порту

Підкреслюється, що поліцейські на місці перевірили чоловіка на вміст алкоголю, він був тверезий.

Водночас за фактом трагедії уже зареєстровано кримінальні провадження за п. 2. ч. 2 ст. 115 "Умисне вбивство" та ч. 3 ст. 135 "Залишення в небезпеці" КК України. Тіло дитини направили на судово-медичну експертизу. Поліція розслідує всі обставини нещасного випадку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на берег одного з популярних пляжів в Оболонському районі Києва витягли тіло потонулої дитини.