На популярному українському фестивалі зник хлопець: фото та прикмети

Після відвідин популярного музичного фестивалю Atlas Weekend, який проходив у Києві на ВДНГ, зник 20-річний Вадим Онищенко.

Востаннє на зв'язок із рідними хлопець вийшов 11 липня. Тоді він зателефонував матері та сказав, що його провели на фестиваль друзі. Після цього Онищенко на дзвінки не відповідав, повідомляє ТСН.

Батьки самостійно шукали сина на фестивалі, проте захід за ці дні відвідали півмільйона людей і знайти хлопця не вдалося.

Вадим Онищенко Соцмережі

При цьому ще в суботу, 13 липня, він повинен був вийти на роботу, але там так і не з'явився. За фактом зникнення людини поліція 15 червня відкрила кримінальне провадження.

Журналісти також нагадали, що в заключний день фестивалю біля головної сцени трапилася масова бійка.

За даними свідків, охорона на крики не реагувала, а на місці бійки ніхто з правоохоронців так і не з'явився. Повідомлялося, що під час заворушень ніхто суттєво не постраждав.

Відзначимо, раніше в мережі публікувалися прикмети зниклого. Він був одягнений у білі кросівки, світлі джинси, чорну сорочку та бордову куртку. Хлопець виглядає на 20-22 роки, він шатен із зеленими очима.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно в Одеській області зникла дівчина, яка виїхала на відомий курорт у Затоку і відтоді не виходила на зв'язок.

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