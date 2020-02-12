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12 лютого • оновлено в 10:22
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На популярному гірськолижному курорті Львівщини трапилося масове отруєння

4.3т
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На одному з популярних гірськолижних курортів Львівщини масово отруїлися 14 людей, серед яких і діти.

Всі вони вживали їжу в готелі "Рандеву" в с. Славське Сколівського району. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з підозрою на харчове отруєння до Сколівської центральної районної лікарні доставили 10 дорослих і чотирьох дітей.

На гірськолижному курорті Львівщини в готелі отруїлися 14 осіб

На гірськолижному курорті Львівщини в готелі отруїлися 14 осіб

"11 лютого в ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (із них чотири дитини), які харчувалися в готелі "Рандеву" в с. Славське Сколівського району", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що нині у зв’язку з подією вживається комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Федір Попадюк написав розгромний блог, у якому жорстко розкритикував внутрішній туризм в Україні. Поділитися криком душі його спонукала поїздка на гірськолижний курорт Драгобрат на початку січня 2020 року.

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Автор
Марта Рок
Місце
Україна Львів
Теги
отруєння отруїлися діти туризм гірськолижний курорт
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Сервис ужасный пшеки оборзевшие и ничего не делают только денег хотят,в Европу дешевле съездить на лыжах покататься,так там сервис чистота и уж точно не отравишся а по деньгам уж точно не дороже
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