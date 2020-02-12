На популярному гірськолижному курорті Львівщини трапилося масове отруєння

На одному з популярних гірськолижних курортів Львівщини масово отруїлися 14 людей, серед яких і діти.

Всі вони вживали їжу в готелі "Рандеву" в с. Славське Сколівського району. Про це інформує Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що з підозрою на харчове отруєння до Сколівської центральної районної лікарні доставили 10 дорослих і чотирьох дітей.

На гірськолижному курорті Львівщини в готелі отруїлися 14 осіб

"11 лютого в ДСНС надійшла інформація, що до Сколівської ЦРЛ з підозрою на харчове отруєння госпіталізовано 14 осіб (із них чотири дитини), які харчувалися в готелі "Рандеву" в с. Славське Сколівського району", – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що нині у зв’язку з подією вживається комплекс протиепідемічних заходів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український журналіст Федір Попадюк написав розгромний блог, у якому жорстко розкритикував внутрішній туризм в Україні. Поділитися криком душі його спонукала поїздка на гірськолижний курорт Драгобрат на початку січня 2020 року.

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