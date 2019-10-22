На Полтавщині з рушниці застрелився депутат

На Полтавщині в райцентрі Шишаки застрелився 55-річний місцевий депутат від партії ВО "Батьківщина" Володимир Петренко.

Про це йдеться в повідомленні Шишацької районної ради у Facebook. Родині висловлюють щирі співчуття.

За інформацією "Фактів", трагедія трапилася вдень 21 жовтня.

Новини На Волині чоловік випадково застрелив свою тещу

"Про трагічну смерть депутата поліцію приблизно о 13:00 повідомила його дружина. Вона виявила його в будинку з вогнепальним пораненням в голову. Поряд знаходилася мисливська рушниця, зареєстрована на господаря. Правоохоронці вивчають обставини, які спричинили смерть чоловіка. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства з позначкою "самогубство", – розповіла пресофіцерка відділу комунікації ГУНП в Полтавській області Поліна Ларіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Полтавській області розбився вертоліт із колишнім міністром аграрної політики Тарасом Кутовим.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!