На Полтавщині влаштували "облаву" на ветерана ООС: шукали вибухівку

Вікторія Довгань Розслідування 12:07, 10.07.2020 Оновлено: 12:46, 10.07.2020

У селі Петрівці Миргородського району, Полтавської області 10 липня влаштували обшуки в будинку учасника російсько-української війни Валерія Гаркавенка.

Про це він сам повідомив на особистій сторінці у Facebook. Відповідну ухвалу виніс Миргородський міськрайонний суд Полтавської області з метою нібито виявлення та вилучення у ветерана незаконно здобутої зброї.

"Клопотання слідчого СВ Миргородського ВП ГУНП у Полтавській області Сухомлин В. Ю. про надання дозволу на проведення обшуку – задовольнити. Дозволити проведення обшуку в приміщенні житлового будинку, підсобних та господарських приміщеннях, за місцем фактичного проживання громадянина Гаркавенка Валерія Валерійовича 10.05.1990 року народження за адресою с. Петрівці Миргородського району з метою відшукання, виявлення і вилучення зброї, боєприпасів, засобів ураження, інших речей, здобутих злочинним шляхом або обіг яких обмежений", – йдеться у документі.

У ветерана шукали боєприпаси
Facebook Валерія Гаркавенка
Ухвала суду про обшук
Facebook Валерія Гаркавенка

Згодом Гаркавенко повідомив, що обшук закінчився за клопотання Головного управління Служби безпеки України. "1:0. Я виграв. Це початок тільки!!!" – пообіцяв ветеран.

Зі свого боку колишній офіцер ЗСУ Одександр Грамарчук (Гром) поділився на своїй сторінці у Facebook фотографіями з місця обшуку у Гаркавенка.

Обшуки в помешканні ветерана
Facebook Олександра Грома
Поліція нагрянула до будинку вранці 10 липня
Facebook Олександра Грома
Правоохоронці шукали незаконну зброю
Facebook Олександра Грома

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 листопада 2019 року правоохоронці провели обшуки в піцерії Pizza Veterano у Києві, яку заснували ветерани війни на Донбасі. Це відбулося в рамках розслідування замаху на вбивство підприємця в Івано-Франківській області.

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